Isaksen: "Crediamoci, siamo primi in classifica e non è vero che non possiamo fare qualcosa lì"

Poco dopo il fischio finale di Lazio-Monza, Gustav Isaksen ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Lazio Style Channel

Michelle De Angelis /
Photo by Paolo Bruno/Getty Images via Onefootball
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Poco dopo il fischio finale di Lazio-Monza, Gustav Isaksen ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Lazio Style Channel.

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Isaksen a LSC

È stata una bella vittoria, abbiamo sofferto un po’ nel secondo tempo. Il primo tempo è andato molto bene, siamo stati un po’ molli nei 20 minuti del secondo tempo e chi è entrato ha aiutato tanto. Siamo contenti.

Mi sento bene, felice. Aiutare la squadra oggi era importante, spero di poter continuare questo percorso adesso. So che Gattuso crede in me, mi dice tante volte questa cosa. Sono molto felice, è un onore avere lui come allenatore.

Gattuso dice che devo far frullare la gamba, se posso dare tanto? Capisco che dice, lui mi dice sempre anche questo. Se sento qualcosa in allenamento devo dirlo, ma non sono uno che “piagne”. Voglio sempre allenarmi e giocare, ha ragione. Devo sentire come sto e essere onesto.

Sarà una partita durissima, andiamo lì con fiducia. Crediamoci, siamo primi in classifica e non è vero che non possiamo fare qualcosa lì. Adesso abbiamo fatto bene e i risultati sono arrivati, ma lui ha ragione: una gara è troppo presto per dire come inizi e come finisci.

 

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