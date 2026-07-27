San Paolo bloccato dalla FIFA: la Lazio non fa sconti per Marcos Antonio. La possibile soluzione

Il San Paolo è ancora bloccato sul mercato dalla FIFA in seguito al mancato pagamento della prima rata da 1,05 milioni dovuta alla Lazio per il centrocampista Marcos Antonio. Fino a quando il debito non sarà saldato, il club brasiliano non potrà tesserare nuovi giocatori, un problema che ha già fatto saltare l'arrivo di Domingos Duarte.

Le mosse del San Paolo per trovare una soluzione

Come riportato dall'edizione odierna del Corriere dello Sport, per uscire da questa situazione, la dirigenza brasiliana sta valutando diverse alternative da proporre alla dirigenza biancoceleste. Tra le idee sul tavolo ci sono una nuova dilazione del pagamento oppure l'inserimento nell'affare di alcuni giovani talenti del settore giovanile verdeoro, nella speranza di trovare un accordo in questa sessione estiva.

La posizione rigida della Lazio

La trattativa si prospetta però molto complicata. A causa dei paletti sul mercato, la Lazio ha bisogno di liquidità immediata e difficilmente farà sconti, pretendendo il pagamento del credito pattuito senza grossi compromessi.