Sarri e Pedro salutano la Lazio davanti a 3.000 paganti: futuro incerto per altri biancocelesti

In un Olimpico quasi deserto Maurizio Sarri e Pedro daranno l'ultimo saluto ai pochissimi tifosi presenti. Secondo quanto raccolto dal Corriere dello Sport, sono infatti 3.000 i sostenitori paganti che saranno presenti questa sera all'Olimpico di Roma per l'ultima gara stagionale, in cui la Lazio affronterà il Pisa alle ore 20:45.

L'Olimpico inaridito è lo specchio di una stagione fallimentare sotto tutti i punti di vista, in cui la Lazio si dovrà solo accontentare di un mediocre nono posto, che non evita i preliminari di Coppa Italia in programma ad agosto.

Futuro incerto per altri biancocelesti

Non solo Sarri e Pedro, in bilico c'è ancora il futuro di altri biancocelesti, molti dei quali potrebbero salutare proprio questa sera. Solo le prossime settimane definiranno le possibili uscite, l'obiettivo di questa sera resta quello di chiudere la stagione con una vittoria, anche se sposterà poco a livello di classifica e soprattutto di umore nell'ambiente.