Bologna-Lazio, Heggem: "Sapevamo sarebbe stata una partita dura dopo la gara di Roma"

Torbjorn Heggem ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Dazn al termine dell'incontro Bologna-Lazio

Michelle De Angelis /
Photo by Alessandro Sabattini/Getty Images via onefootball
Photo by Alessandro Sabattini/Getty Images via onefootball

Torbjorn Heggem ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Dazn al termine dell'incontro Bologna-Lazio.

CLICCA QUI E SEGUI LAZIOPRESS.IT ANCHE SU INSTAGRAM

Le dichiarazioni di Torbjorn Heggem a Dazn

Abbiamo giocato bene nel primo tempo e potevamo anche segnare. Nel secondo tempo eravamo troppo statici in costruzione e non siamo riusciti a vincere. Sapevamo sarebbe stata una partita dura dopo la gara di Roma. abbiamo gicoato 120 minuti, ma non possiamo usarla come scusa. Siamo costruiti per giocare due partite a settimana, non siamo felici per il risultato, soprattutto in casa vogliamo tornare a vincere.

Conferenza Ianni: "Dopo aver toccato un punto così basso, ci siamo ripresi. Taylor?..."
Bologna-Lazio, Provstgaard: "Abbiamo lavorato tanto per raggiungere le tre vittorie di fila"