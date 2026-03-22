Bologna-Lazio, Heggem: "Sapevamo sarebbe stata una partita dura dopo la gara di Roma"

Torbjorn Heggem ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Dazn al termine dell'incontro Bologna-Lazio.

Abbiamo giocato bene nel primo tempo e potevamo anche segnare. Nel secondo tempo eravamo troppo statici in costruzione e non siamo riusciti a vincere. Sapevamo sarebbe stata una partita dura dopo la gara di Roma. abbiamo gicoato 120 minuti, ma non possiamo usarla come scusa. Siamo costruiti per giocare due partite a settimana, non siamo felici per il risultato, soprattutto in casa vogliamo tornare a vincere.