Bekirov, 15 anni e già si allena con la Prima Squadra

La Lazio concentra l'attenzione sui giovani: il responsabile del settore giovanile, Tobia Assumma, aveva chiuso due importanti operazioni per arricchire il vivaio della Lazio. Sono arrivati, infatti, due talenti bulgari classe 2010: il portiere Umut Bekirov e il centravanti Koloyan Nedev. Previsti per oggi altri due arrivi per il settore giovanile biancoceleste, Landi e Bagordo firmeranno a Formello un contratto triennale. Intanto Bekirov si allena insieme ai portieri della Prima Squadra.

Bekirov: agli ordini di Gattuso

A Bekirov spetta il ruolo di quarto portiere: giovanissimo, neanche 16 anni, si allena con la Prima Squadra a Formello. Come raccolto da Il Corriere dello Sport, il giovane sta svolgendo la sua preparazione calcistica con la Lazio di Gattuso già da una settimana. È un'opportunità per Bekirov di mettersi in mostra e crescere.

Il 30 agosto prende avvio il Campionato 2026/2027 per le aquile Under 18

Sono state anche svelate le date del Campionato Under 18 Professionisti: per le aquile classe 2009, del tecnico Cristiano Lombardi, l'inizio della stagione 2026/2027 è previsto per il 30 agosto. Sono 20 le squadre che si scontreranno, la Lazio affronterà Atalanta, Bologna, Cagliari, Cesena, Como, Fiorentina, Frosinone, Genoa, Hellas Verona, Inter, Juventus, Lecce, Milan, Monza, Napoli, Parma, Roma, Sassuolo e Torino.

L'esordio biancoceleste sarà in terra campana, le aquile sfideranno il Napoli, mentre il 6 settembre ospiteranno il Torino.