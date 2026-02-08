Le probabili formazioni di Juventus-Lazio: dubbi in attacco per Sarri

Le probabili formazioni schierate questa sera da Luciano Spalletti e Maurizio Sarri

Juventus e Lazio questa sera all'Allianz Stadium chiuderanno la domenica di Serie A con la gara delle 20:45. La squadra di Spalletti nonostante il passo falso in Coppa Italia è in grande forma sia dal punto di vista delle prestazioni sia per quel che riguarda i risultati e vuole dare continuità per ribadire la sua posizione nelle prime quattro. La Lazio dal canto suo è uscita provata dal mercato e ora Sarri deve provare a rimettere insieme i pezzi, un'altra volta, fino a fine stagione. I biancocelesti saranno poi impegnati mercoledì in Coppa Italia contro il Bologna e chissà che questo non possa far scattare nella testa del Comandante qualche ragionamento in più sulla formazione di questa sera.

Di seguito le probabili formazioni schierate questa sera da Luciano Spalletti e Maurizio Sarri.

La probabile formazione della Juventus

JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Koopmeiners, Cambiaso; Locatelli, Thuram; McKennie, Miretti, Yildiz; David. 

All. Spalletti

La probabile formazione della Lazio

Maldini
LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Nuno Tavares; Taylor, Cataldi, Basic; Isaksen, Maldini, Pedro. 

All. Sarri

