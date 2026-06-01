Serie A, classifica dei terzini sinistri per valore: ecco la posizione di Tavares

Transfermarkt ha pubblicato la classifica dei terzini sinistri a seconda della loro valutazione, tra questi risalta Nuno Tavares, ecco la sua valutazione

Michelle De Angelis /
Nuno Tavares - Depositphotos
Nuno Tavares - Depositphotos

Transfermarkt ha pubblicato la classifica dei terzini sinistri a seconda della loro valutazione, tra questi risalta il biancoceleste Nuno Tavares, la cui valutazione è di circa 12 milioni.

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Il post di Transfermarkt

La classifica

Secondo la classifica di Transfermarkt,  Dimarco occupa saldamente la prima posizione con una valutazione di 50 milioni di euro. Il podio è completato da Augusto (23 milioni) e dal duo Gutiérrez e Bartesaghi, entrambi a 22 milioni di euro. La parte centrale della classifica è particolarmente corta: Bernasconi, Zalewski e Cambiaso condividono il quinto posto con una valutazione di 20 milioni di euro ciascuno. Chiudono la top 10, invece, Miranda e Olivera (15 milioni), seguiti dal gruppo a 12 milioni composto da Valle, Estupiñán e Nuno Tavares, la cui valutazione ha riscontrato una flessione.

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