Serie A, classifica dei terzini sinistri per valore: ecco la posizione di Tavares

Transfermarkt ha pubblicato la classifica dei terzini sinistri a seconda della loro valutazione, tra questi risalta il biancoceleste Nuno Tavares, la cui valutazione è di circa 12 milioni.

Il post di Transfermarkt

La classifica

Secondo la classifica di Transfermarkt, Dimarco occupa saldamente la prima posizione con una valutazione di 50 milioni di euro. Il podio è completato da Augusto (23 milioni) e dal duo Gutiérrez e Bartesaghi, entrambi a 22 milioni di euro. La parte centrale della classifica è particolarmente corta: Bernasconi, Zalewski e Cambiaso condividono il quinto posto con una valutazione di 20 milioni di euro ciascuno. Chiudono la top 10, invece, Miranda e Olivera (15 milioni), seguiti dal gruppo a 12 milioni composto da Valle, Estupiñán e Nuno Tavares, la cui valutazione ha riscontrato una flessione.