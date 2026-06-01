Arsenal, festa scudetto macchiata dalla violenza: 24 arresti e sei accoltellamenti

Dopo 22 anni di attesa, l'Arsenal ha celebrato la conquista della Premier League con una parata su un autobus scoperto. Il percorso ha coinvolto le aree di Islington, Highbury e Canonbury, snodandosi intorno all'Emirates Stadium e vedendo la partecipazione sia della squadra maschile che di quella femminile. Secondo le stime, circa 750.000 persone hanno preso parte all'evento, con la polizia metropolitana di Londra che ha ringraziato la "vasta maggioranza" dei partecipanti per aver mantenuto un comportamento responsabile.

I disordini e le indagini in corso

Come riportato da The Athletic, nonostante il clima di festa, le autorità hanno confermato 24 arresti avvenuti durante la manifestazione. Inoltre, attualmente è in corso un'indagine su sei episodi di accoltellamento registrati nel corso dell'evento.

Aggressioni alle forze dell'ordine

Tra i provvedimenti presi, Sky.com riporta che 10 persone sono state arrestate con l'accusa di aggressione a pubblico ufficiale. La polizia metropolitana ha comunicato il ferimento di alcuni agenti, colpiti dal lancio di oggetti: uno ha riportato una ferita da taglio alla mano, mentre un altro è stato colpito alla testa.