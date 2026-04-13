Abete: “Candidarmi in FIGC? Chiederò al consiglio di…”

A margine del premio Bearzot, Abete ha parlato così sul tema attuale della FIGC.

C'è stata questa accelerazione, anche se il presidente Simonelli ha ricordato che questa è un'investitura nei confronti di Malagò collegata al fatto che lui possa stilare un programma, confrontarlo all'interno della Lega e poi con le altre componenti. Ovviamente se l'impostazione è questa, noi seguiremo la stessa impostazione. Ho già convocato gli organi direttivi della Lega dilettanti, chiederò alla LND il via libera per poter dare una disponibilità, in modo tale che in qualche modo quando si va al tavolo ci siano delle situazione in cui si manifestano una pluralità di posizioni. Dirò di più, l'invito è che la stessa cosa la facciano le componenti tecniche e le altre Leghe (B e C), perché noi abbiamo necessità di avere il contributo di tutte quante le componenti. Quindi ben vengano le altre proposte o altre disponibilità, l'obiettivo è quello di confluire all'interno di un programma condiviso e di un'unica candidatura. In questo caso naturalmente non c'è nessuna volontà da parte mia di essere il candidato condiviso da tutti, non so se rendo l'idea… Se questo non avvenisse, chi riterrà si giocherà la sua partita in sede elettorale. Secondo me doveva essere portato avanti un progetto diverso, partendo dal documento del presidente Gravina, che nella sua crudezza è molto chiaro.