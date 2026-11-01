Kofler: “C’è rammarico per non aver portato punti a casa”

Il difensore del Cagliari Raphael Kofler, subentrato al 32’ del primo tempo al posto di Fadera, è intervenuto in confernza stampa al termina del match fra Lazio-Cagliari 2-1, valido per la 10ª giornata di campionato di Serie A.

Sapevamo che la Lazio è una delle squadre che sta meglio in Serie A, dovevamo venire qua con lo spirito giusto. Lo abbiamo fatto per larghi tratti della partita, la Lazio però ha tantissima qualità e hanno creato le occasioni per vincere. C’è rammarico per non aver portato punti a casa. A sinistra è la fascia dove attacchiamo maggiormente, noi proviamo a mettere in campo sempre quello che ci chiede il mister. Proviamo a creare di più, sia oggi che contro la Roma abbiamo creato delle occasioni, ma sicuramente possiamo migliorare.