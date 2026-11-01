Kofler: “C’è rammarico per non aver portato punti a casa”
Il difensore italiano del Cagliari racconta in conferenza stampa nel post partita il rammarico per non essere riusciti ad uscire dall’Olimpico con qualche punto
Il difensore del Cagliari Raphael Kofler, subentrato al 32’ del primo tempo al posto di Fadera, è intervenuto in confernza stampa al termina del match fra Lazio-Cagliari 2-1, valido per la 10ª giornata di campionato di Serie A.
L’analisi della partita
Sapevamo che la Lazio è una delle squadre che sta meglio in Serie A, dovevamo venire qua con lo spirito giusto. Lo abbiamo fatto per larghi tratti della partita, la Lazio però ha tantissima qualità e hanno creato le occasioni per vincere. C’è rammarico per non aver portato punti a casa. A sinistra è la fascia dove attacchiamo maggiormente, noi proviamo a mettere in campo sempre quello che ci chiede il mister. Proviamo a creare di più, sia oggi che contro la Roma abbiamo creato delle occasioni, ma sicuramente possiamo migliorare.
Spiegazione di Colombo per il gol del 2-1
Ha detto che è un contrasto di gioco, noi dovevamo far uscire la palla. Io non so il regolamento, noi non dobbiamo pensare a quello. Sono sicuro che torniamo a Cagliari a lavorare duro e rialzare la testa.