Kofler: “C’è rammarico per non aver portato punti a casa”

Il difensore italiano del Cagliari racconta in conferenza stampa nel post partita il rammarico per non essere riusciti ad uscire dall’Olimpico con qualche punto

Alessandro Calvani /
Photo by Paolo Bruno/Getty Images via onefootball
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Il difensore del Cagliari Raphael Kofler, subentrato al 32’ del primo tempo al posto di Fadera, è intervenuto in confernza stampa al termina del match fra Lazio-Cagliari 2-1, valido per la 10ª giornata di campionato di Serie A.

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L’analisi della partita

Sapevamo che la Lazio è una delle squadre che sta meglio in Serie A, dovevamo venire qua con lo spirito giusto. Lo abbiamo fatto per larghi tratti della partita, la Lazio però ha tantissima qualità e hanno creato le occasioni per vincere. C’è rammarico per non aver portato punti a casa. A sinistra è la fascia dove attacchiamo maggiormente, noi proviamo a mettere in campo sempre quello che ci chiede il mister. Proviamo a creare di più, sia oggi che contro la Roma abbiamo creato delle occasioni, ma sicuramente possiamo migliorare.

Spiegazione di Colombo per il gol del 2-1

Ha detto che è un contrasto di gioco, noi dovevamo far uscire la palla. Io non so il regolamento, noi non dobbiamo pensare a quello. Sono sicuro che torniamo a Cagliari a lavorare duro e rialzare la testa.

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