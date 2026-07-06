Lacchè: "Ritiro Lazio? Potremmo tornare ad Auronzo. Fine rapporto? Dipeso da chi era nuovo"

Gianni Lacchè, Presidente della Media Sport Event, è intervenuto ai microfoni di Radio Laziale per esprimersi riguardo il ritiro della Lazio, che inizierà il 13 luglio.

Amichevoli con club esteri? Nel passato, durante il ritiro a Cadore, le amichevoli si tenevano con squadre importanti che crescevano di qualità. I ritiri all'estero sono importanti per il costo degli alberghi e dei voli ma si riesce a sopperire a questi costi facendo una o due partite con il club del posto e in questo si guadagna o si paga. Ad esempio, se io propongo sp Torino di fare un ritiro in Austria e le spese sono a carico della mia società ma ho il diritto di incassare il guadagno di quelle vittorie e pagare le spese per tutte le cose che possono servire ad un club. Rimango sorpreso che la Lazio non faccia un ritiro, ad esempio in inghilterra perché è importante farlo all'estero. Se è dovuto ad una questione economica? Non credo, fino a 2 anni fa era considerato un prestigio giocare con la Lazio, infatti, erano molte le offerte, molto più di Fiorentina, Bologna e Torino. Stava nella fascia altissima con Inter, Milan, Juve, Roma. Si torna al discorso delle persone, perché se uno decide che è così va a fare del male invece che del bene. I risultati poi li dice il tempo ma mi sembra che ultimamente ci sia stato qualche problema nella gestione. Poi ci sono degli studi sulle squadre che hanno fatto i ritiri nei loro centro sportivi e sono risultate più soggette a infortuni.