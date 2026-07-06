Lazio, verso l'avvio della campagna abbonamenti Presentazione Gattuso? Scelta la data

È una settimana decisiva per il club biancoceleste. Con il ritiro al centro sportivo di Formello alle porte, la società punta tutto su due mosse per ritrovare l'entusiasmo: l'inizio della campagna abbonamenti e la presentazione ufficiale di Gennaro Gattuso.

La presentazione di Gattuso

​Dopo l'addio al Comandante Maurizio Sarri, è "Ringhio" a prendere in mano le redini della squadra. Con il ritiro di Formello fissato per il 13 luglio, l'ambiente attende con impazienza di conoscere le idee del nuovo tecnico. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, la presentazione ufficiale è in programma per l'11 luglio, anche se non è ancora arrivata l'ufficialità.

​La campagna abbonamenti

​La dirigenza tenta la missione riavvicinamento. Il club, infatti, punta a ricucire il rapporto con la tifoseria, consapevole che servono risposte concrete per riportare entusiasmo sugli spalti. Come riporta Il Messaggero, il primo banco di prova è fissato per oggi, giornata nella quale dovrebbe annunciarsi la data della campagna abbonamenti. La società ha studiato iniziative mirate, proprio per convincere anche i sostenitori più scettici a sottoscrivere la tessera e tornare a colorare l'Olimpico di biancoceleste.