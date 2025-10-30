Cagliari-Sassuolo 1-2: Laurienté e Pinamonti a segno, Esposito non basta

Penultima sfida della nona giornata di Serie A, che si chiuderà questa sera con la gara tra Pisa e Lazio. Nel pomeriggio, alle 18:30, il Cagliari affronterà in casa, all’Unipol Domus, il Sassuolo. I rossoblù sono infatti i prossimi avversari della Lazio in campionato: le due squadre si affronteranno nel posticipo di lunedì 3 novembre alle ore 20:45, all’Olimpico di Roma.

Si tratta di uno scontro diretto fondamentale per i ragazzi di Pisacane, che sfideranno la formazione guidata da Fabio Grosso in una gara decisiva per la classifica. Sassuolo e Cagliari sono infatti separati da un solo punto: i neroverdi si trovano a quota 10, mentre i sardi seguono a 9 punti, con la Lazio - che deve ancora giocare questa sera contro il Pisa - a 11 punti.

Primo tempo

Forte pioggia all’Unipol Domus, che complica il gioco di entrambe le squadre e rende difficile creare occasioni. Il primo squillo arriva con la rete di Sebastiano Esposito al 28', ma la posizione di fuorigioco dell'ex Empoli spegne i sogni dei sardi. Alla fine della prima frazione di gioco è il Sassuolo a rendersi pericoloso prima con Thorstvedt e poi con Volpato, ma il pari resiste.

Secondo tempo

Seconda frazione più spumeggiante a Cagliari, con le due formazioni scese in campo con un atteggiamento più propositivo e determinato. A sbloccare le marcature è Lauriente al 54' su calcio di punizione: un calcio piazzato splendido quello firmato dal francese, che, nonostante la posizione leggermente defilata, riesce a centrare lo specchio della porta e a battere Caprile. Si apre la sfida all'Unipol Domus con Zappacosta a un passo dal pareggio del Cagliari: traversa clamorosa che nega la rete ai padroni di casa. Le altre chances costruite dalla squadra di Pisacane non bastano per pareggiare i conti e il Sassuolo raddoppia con Pinamonti al 65'. Ma i sardi non si arrendono e ancora una volta Sebastiano Esposito si rende protagonista con la rete del 2-1 definitivo: prima rete in campionato per l'attaccante di Castellammare di Stabia, che, grazie alla giocata di Felici, accorcia le distanze e dopo 284 giorni torna al goal. La rete di Esposito non basta ai rossoblù sardi che concedono una vittoria preziosissima ai rivali del Sassuolo - che superano momentaneamente Lazio, Torino e Udinese a 13 punti - per 2-1.