Borghi: "Sarri ha i meriti principali della stagione. La Lazio? Aveva degli alibi ma..."
Stefano Borghi, giornalista di Dazn, è intervenuto a Cronache di Spogliatoio per commentare lo straordinario lavoro eseguito dal mister Sarri
Stefano Borghi, giornalista di Dazn, è intervenuto ai microfoni di Cronache di Spogliatoio per commentare lo straordinario lavoro eseguito dal mister Maurizio Sarri, che ha portato la Lazio in finale di Coppa.
Le parole di Stefano Borghi a Cronache di Spogliatoio
Sarri è un allenatore che, secondo me, piuttosto che snaturare il proprio calcio si toglierebbe le sigarette. Quest'anno ha dovuto farlo e l'ha fatto in maniera molto intelligente perchè ha capito che il basamento per poter stare a galla, era quello di dare la sua fase difensiva profondamente ordinata, organizzata, spesso anche codificata. Questo ha permesso alla squadra di reggersi ed anche a certi elementi di emergere, di migliorare: Mario Gila su tutti, non solo tecnicamente ma anche come leadership. Poi è riuscito a proporre qualcosa, i meriti di Sarri sono giganteschi, sono i meriti principali nella stagione della Lazio, accompagnati da quelli di un gruppo. Nel calcio di oggi si vedono ogni tanto dei gruppi accomodarsi sull'alibi, la Lazio non l'ha fatto e loro ce l'avevano.