Borghi: "Sarri ha i meriti principali della stagione. La Lazio? Aveva degli alibi ma..."

Stefano Borghi, giornalista di Dazn, è intervenuto ai microfoni di Cronache di Spogliatoio per commentare lo straordinario lavoro eseguito dal mister Maurizio Sarri, che ha portato la Lazio in finale di Coppa.

Sarri è un allenatore che, secondo me, piuttosto che snaturare il proprio calcio si toglierebbe le sigarette. Quest'anno ha dovuto farlo e l'ha fatto in maniera molto intelligente perchè ha capito che il basamento per poter stare a galla, era quello di dare la sua fase difensiva profondamente ordinata, organizzata, spesso anche codificata. Questo ha permesso alla squadra di reggersi ed anche a certi elementi di emergere, di migliorare: Mario Gila su tutti, non solo tecnicamente ma anche come leadership. Poi è riuscito a proporre qualcosa, i meriti di Sarri sono giganteschi, sono i meriti principali nella stagione della Lazio, accompagnati da quelli di un gruppo. Nel calcio di oggi si vedono ogni tanto dei gruppi accomodarsi sull'alibi, la Lazio non l'ha fatto e loro ce l'avevano.