Calciomercato Lazio, cessione in arrivo per Isaksen? Ecco da cosa dipenderà il suo futuro

Il rapporto tra Gustav Isaksen e Maurizio Sarri si è chiuso nel peggiore dei modi durante l'ultima giornata di campionato contro il Pisa. Pare che il danese, chiamato a entrare in campo per sostituire Matteo Cancellieri, si sia rifiutato di farlo sostenendo di non sentirsi pronto. Un episodio che ha confermato la frattura mai sanata in una stagione vissuta tra continui alti e bassi e un'intesa tattica mai realmente sbocciata.

Una stagione tra luci e ombre

Nonostante il clima di tensione e le numerose panchine, Isaksen ha chiuso l'annata con un bottino di cinque reti, confermandosi uno dei migliori marcatori della Lazio (alla pari con Pedro). Tuttavia, le prestazioni altalenanti e le difficoltà di adattamento – accentuate dal momento di sconforto post-eliminazione della Danimarca dai Mondiali – hanno convinto il club a fare delle riflessioni serie sul futuro del giocatore a Formello.

Futuro in bilico: si apre alla cessione

Come riportato dall'edizione odierna del Corriere dello Sport, il destino del danese è ora nelle mani del nuovo allenatore che prenderà il posto di Sarri. La società non ha ancora preso una decisione definitiva, ma la linea è tracciata: se durante il mercato estivo dovesse arrivare un’offerta solida, capace di garantire una plusvalenza significativa alle casse biancocelesti, la Lazio non si opporrà a un addio.