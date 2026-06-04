Serie A, classifica centrocampisti più preziosi: tra loro c'è anche Taylor. La sua posizione
Transfermarkt ha pubblicato la classifica dei centrocampisti più preziosi della Serie A, tra loro risalta il biancoceleste Kenneth Taylor
Transfermarkt ha pubblicato la classifica dei centrocampisti più preziosi della Serie A, tra loro risalta il biancoceleste Kenneth Taylor. Attualmente l'olandese occupa la 9a posizione con una valutazione di 25 milioni, posto che condivide con Koné (Sassuolo) e Atta (Udinese).
La classifica
La prima stagione in biancoceleste
La stagione dell'ex ha vissuto una stagione molto intensa, diventando un elemento centrale dello scacchiere biancoceleste tanto da conquistarsi il posto da titolare. Sin dal suo arrivo ha messo in mostra le sue doti di inserimento, trovando la via del gol in occasioni importanti, come la doppietta decisiva contro il Bologna. Con una valutazione di mercato attuale di 25 milioni, sicuramente Taylor si conferma uno dei profili più interessanti del panorama laziale