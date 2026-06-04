Calciomercato, Er Faina: "Chance per l'arrivo di Julian Brandt? Ha uno stipendio alto ma... "

Con la finestra di mercato estivo che sta per aprirsi, Damiano Er Faina si è espresso a Radio Laziale riguardo il possibile arrivo di Julian Brandt, svincolato dopo l'esperienza al Borussia Dortmund.

L'intervento di Damiano Er Faina a Radio Laziale

Julian Brandt è stato proposto alla Lazio. Lo stipendio è stato considerato un po’ troppo alto, tra i 2,5 e i 3 milioni. La Lazio se volesse potrebbe coprirlo, l’agente sta chiedendo a tante squadre. Il giocatore sarebbe disposto a venire. Non so a chi è stata fatta questa proposta, ma i rapporti con i procuratori sono buoni.

Il profilo di Julian Brandt

Julian Brandt si conferma un trequartista di grande spessore tecnico e visione di gioco, capace di agire sia come regista offensivo che come ala su entrambe le fasce. Inoltre, durante la stagione al Borussia Dortmund ha collezionando un totale di 42 presenze, alle quali si aggiungono 9 reti e 12 assist.