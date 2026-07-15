Rivoluzione Lazio: via altri due senatori, Gattuso aspetta una rosa definitiva

La Lazio continua il proprio processo di rinnovamento. Dopo le numerose operazioni degli ultimi anni, il club biancoceleste è pronto ad alleggerire ulteriormente la rosa, con due nuovi possibili addii che riguardano Luca Pellegrini e Manuel Lazzari.

La situazione appare particolare soprattutto nel reparto arretrato. Nonostante la difesa sia ancora incompleta nella zona centrale, sulle corsie esterne ci sono diversi interpreti e almeno due risultano oggi in esubero.

Pellegrini e Lazzari sul mercato: la Lazio cerca nuove uscite

Sul versante sinistro la società, come riportato da Il Messaggero, è al lavoro per trovare una sistemazione a Luca Pellegrini, che percepisce uno stipendio da 2,4 milioni di euro. Sul terzino ci sono gli interessamenti di Ipswich, Hull City, Deportivo ed Espanyol.

Sulla fascia destra, invece, la volontà della Lazio è quella di trovare una soluzione anche per Manuel Lazzari, il cui ingaggio è di 1,7 milioni di euro. Il difensore è stato sondato da Monza e Sassuolo.

I due fanno parte degli ultimi sette reduci della rosa della stagione 2022/23, insieme a Patric, Marusic, Cataldi, Zaccagni e Cancellieri, l'ultima costruita sotto la gestione di Igli Tare.

Fabiani ha cambiato la rosa: pochi titolari certi per Gattuso

Il lavoro di Fabiani ha modificato profondamente l'organico ereditato dal precedente direttore sportivo. Tra contratti in scadenza, plusvalenze e nuove operazioni, anche gran parte degli acquisti effettuati negli ultimi tre anni non rappresentano oggi delle certezze.

Al momento, infatti, soltanto Tavares, Provstgaard, Rovella e Taylor possono essere considerati titolari nelle idee di Gattuso.

Diversa la situazione per Gigot, Belahyane, Dele-Bashiru, Noslin, Dia e Ratkov, chiamati a conquistarsi spazio durante la stagione.

Negli ultimi anni sono arrivati oltre venti nuovi giocatori. Alcuni si sono rivelati semplici meteore, come Ibrahimovic, Przyborek e Castrovilli. Altri, invece, sono già stati ceduti o hanno lasciato la squadra, come Castellanos, Guendouzi, Kamada e Tchaouna.

Nel frattempo, i sostituti dei grandi protagonisti del passato, da Immobile a Milinkovic-Savic, passando per Luis Alberto e Felipe Anderson, sono già stati archiviati anche dal punto di vista del bilancio.

Il primo vero ridimensionamento della nuova Lazio è rappresentato dalla necessità di ripartire ancora una volta quasi da zero. O, come raccontano i numeri del club, da un saldo zero e dai parametri zero.