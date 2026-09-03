Nguel: "Voglio segnare il maggior numero possibile di gol..."

La nuova attaccante della Lazio Women, Nina Ngueleu, ha lasciato le prime dichiarazioni ai microfoni ufficiali del club. Durante la sua carriera ha vestito le maglie del Paris Saint-Germain e Montpellier. È riuscita anche a conquistare la Coppa D'Africa con la propria Nazionale.

Perché hai scelto questo club e cosa ti aspetti da questa avventura?

Sono davvero felice di essere qui. Quello che mi ha spinto a venire alla Lazio sono l'ambizione e l'allenatore. A convincermi a venire in Italia sono stati il livello del gioco, l'ambizione della società e il fatto che si tratti di una nuova avventura, mi piacciono le sfide.

Hai giocato nel PSG, cosa ti porti da quella esperienza?

Il PSG mi ha dato tanto, è il club in cui sono cresciuta. È una società nella quale ho imparato moltissimo, è anche grazie a questo che oggi sono dove sono.

Dal punto di vista tecnico che tipo di attaccante sei?

Sono un'attaccante generosa, mi piace giocare con e per le compagne. Ma ovviamente mi piace anche trovare il gol.

Hai già parlato con alcune calciatrici della Lazio?

Ho parlato e mi sono confrontata con loro. Devo dire che qui ho trovato una bella atmosfera.

Hai vinto una coppa d'Africa, pensi di avere una mentalità vincente?

In realtà non mi pongo nemmeno il problema. Ho una mentalità vincente perché in Camerun abbiamo qualcosa che chiamiamo hemlè, ed è dentro ogni camerunense. Ho sempre la voglia e la determinazione di vincere.

Quali sono i tuoi obiettivi qui alla Lazio?