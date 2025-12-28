Il Napoli batte la Cremonese e insegue il Milan: decide un super Hojlund

Prosegue questa domenica di Serie A, dopo la vittoria netta del Milan contro il Verona è arrivata la risposta del Napoli in trasferta contro la Cremonese. Alle ore 18:00 ci sarà Bologna-Sassuolo, questa sera invece c’è in programma il big match tra Atalanta e Inter.

Napoli-Cremonese

La squadra partenopea risponde al Milan con un secco 0-2, Hojlund decide il match con una doppietta importante nei primi quarantacinque minuti. Nonostante la sconfitta di due gol di scarto, la Cremonese ha fatto la sua onesta partita davanti ai propri tifosi.