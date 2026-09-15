Fascia sinistra: è da qui che nasce l'80% delle occasioni della Lazio

La “fascia dei miracoli”

Dalla fascia sinistra della Lazio nascono l'80% delle occasioni: sulle 20 occasioni create in stagione, ben 16 nascono dalla corsia di Tavares, Taylor e Zaccagni. Non è ancora arrivato il gol di un centravanti di ruolo, l'ultimo risale al 29 settembre. Gattuso si affida quindi alla fascia sinistra e, secondo quanto riportato dall'edizione odierna de Il Messaggero, nessun'altra squadra è riuscita a creare una percentuale di occasioni simili a quella della Lazio nella corsia mancina.

I gol arrivati da altre zone

Le sole palle gol arrivate da altre aree sono la chance di Doekhi contro il Genoa, il palo di Zaccagni a Udine, la rete di Frattesi a Bologna e quella di Noslin contro il Milan. In 48 uscite da

agosto 2025 Isaksen e Cancellieri si sono divisi equamente le titolarità da ala destra (24 e 24). Intanto Taylor ha iniziato bene il Campionato, contro il Milan ha liberato tre volte Noslin e Zaccgani contro Maignan e, secondo quanto riportato da Il Messaggero, è arrivato a una precisione di 90% sui passaggi.