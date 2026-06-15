L'editoriale di Piccari (TMW): "Nessun presidente aveva mai insultato il suo stesso popolo"

Marco Piccari, direttore di Tutto Mercato Web, ha pubblicato un lungo editoriale riguardante la gestione del club biancoceleste di Claudio Lotito.

Una lettera senza emozione e senza la parola “scusa” non significa nulla e non può risolvere niente. Di chi sto parlando? Di Claudio Lotito e della situazione Lazio. La settimana passata è stata quella del messaggio del presidente, diffuso attraverso la stampa nel tentativo di avviare una riconciliazione o almeno un dialogo con i tifosi. Una mossa che ha ricevuto, puntualmente, una risposta negativa.

«Ormai è tardi», ha comunicato il tifo organizzato. E sinceramente è difficile non dare ragione ai tifosi. La frattura è profonda e, probabilmente, insanabile. La responsabilità ha un nome e un cognome: Claudio Lotito. In passato ha utilizzato parole e atteggiamenti irriguardosi verso chi ama questa squadra e, per passione, è disposto a compiere enormi sacrifici.



La lunga storia di questo club ha conosciuto cadute, difficoltà, risalite, vittorie e sconfitte, ma i tifosi ci sono sempre stati. Nessun presidente, neppure il più contestato o il più perdente, ha mai preso a male parole questo popolo. Ci sono state incomprensioni e tensioni, certo, ma mai nessuno era andato oltre, calpestando e ferendo la passione di una tifoseria e la storia stessa del club.