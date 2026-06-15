Di Marzio: "Baroni verso il ritorno a Verona: trattativa ai dettagli…"
Come riportato da Gianluca Di Marzio, la trattativa per il ritorno di Marco Baroni all'Hellas Verona è ai dettagli
Fraioli
Dopo l'esperienza non convincente al Torino, Marco Baroni è pronto a ricominciare in una sua vecchia piazza, ma questa volta in Serie B.
Baroni verso il ritorno a Verona
Come riportato da Gianluca Di Marzio, la trattativa per il ritorno di Marco Baroni all'Hellas Verona è ai dettagli, mancherebbero solo i dettagli burocratici. Per l'ex tecnico biancoceleste si tratterebbe di un ritorno avendo allenato gli scaligeri nella stagione 2023-24.