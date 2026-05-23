Lazio-Pisa, grande festa all'Olimpico per Pedro: le foto con la squadra

Ecco le foto della squadra biancoceleste insieme a Pedro per gli ultimi saluti

Michelle De Angelis /
Photo by Paolo Bruno/Getty Images via onefootball
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Stasera si chiude un capitolo importante per lo Pedro, che in questi anni ha saputo conquistare i tifosi biancocelesti con la sua classe cristallina, l'esperienza da campione navigato e una professionalità fuori dal comune. Dopo aver regalato giocate d'alta scuola e gol decisivi sotto la Curva Nord, il numero 9 lascia la Capitale portando con sé l'affetto di tutto il popolo laziale e la consapevolezza di aver dato tutto per questa maglia fino all'ultimo minuto.

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Pedro saluta la squadra: le foto

Photo by Marco Rosi - SS Lazio/Getty Images via onefootball
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