Calciomercato Lazio, blindato l'accordo con Pedraza: il punto di Pedullà

Alfredo Pedullà ha rivelato sulla piattaforma social X alcuni dettagli inerenti alla questione Lazio-Pedraza, calciatore del Villareal classe 1996, che è visto dal club biancoceleste come un ottimo sostituto per Nuno Tavares.

Il post di Pedullà

Il profilo di Pedraza

Alfonso Pedraza, terzino sinistro d'attacco, fino ad ora ha collezionato un totale di 18 presenze, di cui 14 in La Liga e 4 in Champions League, con una media di 72 minuti a partita. Oltre a ciò, il calciatore ha una precisione nei cross di circa 34% e ha servito 3 assist vincenti, mentre difensivamente spicca per una media di 2.1 intercetti a match e una percentuale di dribbling sventati del 65%.