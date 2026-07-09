Dominguez: nelle prossime ore il confronto tra la Lazio e la Dinamo Zagabria

La richiesta del club: 15 milioni

Come riportato da Alfredo Pedullà, la Lazio ha individuato Sergi Dominguez come il possibile sostituto di Mario Gila, che è molto vicino al Milan, manca solo la firma. Nelle prossime ore ci sarà un confronto tra la Lazio e la Dinamo Zagabria. Il club croato chiede 15 milioni bonus compresi: deve inoltre riconoscere al Barcellona una percentuale del 20% sulla futura rivendita.

Un possibile sostituto di Mario Gila

Il difensore centrale della Dinamo Zagabria è nel mirino della Lazio, che deve trovare un sostituto in difesa dopo l'avvicinamento di Mario Gila al Milan: l'accordo con la Lazio è 30 milioni di euro (di cui 15 andranno al Real Madrid). Dominguez, classe 2005, è cresciuto nel Barcellona e nell'ultima stagione ha realizzato un totale di 41 presenze tra Coppa nazionale, Europa League e campionato.