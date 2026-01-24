Lecce-Lazio, le formazioni ufficiali: ecco le scelte di Sarri

È tutto pronto al Via del Mare, tra meno di un‘ora Lecce e Lazio sono pronte a sfidarsi in quella che rappresenta la ventiduesima giornata di Serie A. Nonostante l’emergenza a centrocampo e l’aria tesa che si respira nell’ambiente biancoceleste, Sarri e i suoi ragazzi proveranno a portare i tre punti a casa in tutti i modi. Proprio in questi minuti sono uscite le formazioni ufficiali, ecco le scelte iniziali di Maurizio Sarri per la sfida di questa sera contro il Lecce.

Photo by Marco Rosi - SS Lazio/Getty Images via Onefootball

Le formazioni ufficiali di Lecce-Lazio

Lecce (4-3-3): Falcone; Ndaba, Siebert, Tiago Gabriel, Gallo; Gandelman, Ramadani, Coulibaly; Sottil, Stulić, Pierotti. All.: Di Francesco.

Lazio (4-3-3): Provedel; Lazzari, Gila, Romagnoli, Marusic; Taylor, Vecino, Basic; Cancellieri, Dia, Zaccagni. All.: Sarri

A disp.: Mandas, Furlanetto, Hysaj, Pellegrini, Tavares, Provstgaard, Dele-Bashiru, Belahyane, Farcomeni, Pedro, Isaksen, Noslin, Ratkov.