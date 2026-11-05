La rete di Pinamonti in Lazio-Cagliari: l'analisi dell'ex arbitro Marco Gabriele
L’ex arbitro Marco Gabriele analizza a livello regolamentare la rete di Andrea Pinamonti contro il Cagliari
L’ex arbitro Marco Gabriele è intervenuto ai microfoni di Radio Radio per esaminare il discusso gol di Andrea Pinamonti, arrivato sul finale di Lazio-Cagliari. L'episodio continua a far discutere poiché la rete del 2-1 è nata mentre Deiola era rimasto a terra dopo una pallonata, con il gioco che è proseguito regolarmente fino alla conclusione vincente dell'attaccante.
IL COMMENTO SUL GOL
A mio avviso Colombo ha gestito correttamente la situazione e la rete è regolare. Dopo la conclusione di Dele-Bashiru, il pallone è rimasto per alcuni secondi a disposizione dei giocatori del Cagliari, prima che l’azione proseguisse. Questo è un elemento importante nella valutazione dell’episodio.
VALUTAZIONE SULL'OPERATO DELL'ARBITRO
L’arbitro non è obbligato a interrompere automaticamente il gioco ogni volta che un calciatore viene colpito dal pallone. Lo deve fare quando ritiene che ci sia un infortunio grave. Per questo, secondo la mia valutazione, Colombo ha fatto bene a lasciar proseguire l’azione.