La rete di Pinamonti in Lazio-Cagliari: l'analisi dell'ex arbitro Marco Gabriele

L’ex arbitro Marco Gabriele è intervenuto ai microfoni di Radio Radio per esaminare il discusso gol di Andrea Pinamonti, arrivato sul finale di Lazio-Cagliari. L'episodio continua a far discutere poiché la rete del 2-1 è nata mentre Deiola era rimasto a terra dopo una pallonata, con il gioco che è proseguito regolarmente fino alla conclusione vincente dell'attaccante.

IL COMMENTO SUL GOL

A mio avviso Colombo ha gestito correttamente la situazione e la rete è regolare. Dopo la conclusione di Dele-Bashiru, il pallone è rimasto per alcuni secondi a disposizione dei giocatori del Cagliari, prima che l’azione proseguisse. Questo è un elemento importante nella valutazione dell’episodio.

VALUTAZIONE SULL'OPERATO DELL'ARBITRO