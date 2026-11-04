Il Napoli crolla in Champions contro il Porto: finisce 4-1

Allegri si arrende a Farioli: il Napoli perde 4-1 contro il Porto.

La partita

Dopo la sconfitta a Torino contro la Juventus, che ha segnato il peggior avvio del Napoli negli ultimi 15 anni, la squadra di Allegri crolla anche in Champions League. Al Do Dragão ci pensa Bednarek ad aprire le marcature dopo 10 minuti. Al 43’ arriva il pareggio di McTominay che manda le squadre a riposo sul risultato di 1-1. La ripresa è tutta del Porto. Veiga al 71’ riporta i suoi avanti, mentre prima Kiwior all’ottantesimo e Omorodion su rigore al 90’ chiudono definitivamente la gara.

La classifica

Attualmente il Napoli occupa la 27a casella della classifica con solo 3 punti conquistati con 1 vittoria a fronte di 4 partite.