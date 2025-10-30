Cagliari, ammonito un rossoblu: ecco chi dovrà saltare l'incontro con la Lazio

Stasera lo stadio Unipol sta ospitando un grande scontro, infatti, la rosa del Cagliari, dopo aver conquistato 9 punti grazie a 2 vittorie, 3 pareggi, e 3 sconfitte, sta affrontando il Sassuolo, club che fino ad ora in Campionato ha ottenuto 10 punti. Grazie alle reti di Laurienté e Pinamonti è la formazione del tecnico Fabio Grosso che sta avendo la meglio, con un risultato di 1-2 in seguito al gol di Esposito, tuttavia, la corsa per la rimonta non è l'unico problema che sta affrontando il Cagliari, infatti, il direttore di gara Luca Pairetto ha estratto un giallo per un calciatore rossoblu, che essendo già diffidato dovrà saltare il prossimo incontro in programma.

Cagliari-Sassuolo: ammonito un rossoblu, salterà l'incontro con la Lazio

L'esterno del Cagliari Adam Obert ha ricevuto un cartellino giallo dal fischietto Luca Pairetto al minuto 58' durante il match contro il Sassuolo, tuttavia i problemi non finiscono qui per il club rossoblu, infatti, il calciatore era già tra i diffidati e, per questa ragione, il tecnico Fabio Pisacane non potrà schierarlo in campo allo stadio Olimpico nell'incontro con la Lazio, in programma lunedì 3 novembre alle ore 20:45.

