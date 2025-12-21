Serie A, prima vittoria in campionato per la Fiorentina. Vince l'Atalanta nel recupero

Arriva la prima vittoria stagionale della Fiorentina in Serie A.

Fiorentina-Udinese 5-1

Primi tre punti conquistati in una partita per la Viola di Vanoli, che schianta l'Udinese con un netto 5-1. Il match per i padroni di casa si mette su binari più comodi dopo appena 7' con Okoye, che esce dalla sua area di competenza e falcia in pieno Moise Kean vedendosi sventolare il cartellino rosso diretto. Da questa sliding door al Franchi finisce la partita con la Fiorentina che chiude il primo tempo addirittura sul 3-0 grazie alle reti di Mandragora, Gudmundsson e Ndour. Nel secondo tempo la doppietta di Kean rifinisce il risultato, gol della bandiera siglato da Solet.

Genoa-Atalanta 0-1

Dopo una manciata di minuti la squadra di De Rossi si ritrova subito in inferiorità a causa dell'espulsione di Leali, che stende Daniel Maldini fuori area per porre rimedi all'i genuita di Norton-Cuffy. Il Genoa però non si scompone e resta in partita giocando un calcio fatto di ritmo e coraggio mettendo in difficoltà la Dea che non riesce a sviluppare gioco. I Rossoblù colpiscono anche un palo con Vitinha. Al 95' è pero Hien a portare i 3 punti a Palladino sugli sviluppi di un corner esce a vuoto Sommariva lasciando la porta sguarnita, al difensore bergamasco non resta solo che colpire di testa e centrare la porta. L'Atalanta torna a vedere la zona Europa, mentre il Genoa di De Rossi esce tra gli applausi ma porta a casa bottino magro.