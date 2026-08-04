Lazio, settore giovanile: è fatta per Jacopo Landi, Marco Aurelio Conti è vicino al Como

Jacopo Landi, esterno offensivo, lascia l'Empoli dopo una stagione da 15 gol e 6 assist, la doppietta che decise lo Scudetto contro la Juventus e il titolo Europeo vinto con l'Italia Under 17.

La doppietta di Landi fu fondamentale per la vittoria scudetto

Come riportato dalla Gazzetta Regionale, la Lazio è interessata da tempo al giovane talento classe 2009. Il responsabile del settore giovanile Assumma, ha definito l'arrivo di Jacopo Landi proveniente dall'Empoli. L'esterno è stato autore di una doppietta nel 4-0 contro la Juventus che permise all'Empoli di vincere il primo scudetto Under-17. Proprio un anno prima Landi era uscito dal campo, dopo la finale scudetto Under-16, senza essere riuscito ad alzare il trofeo. Dodici mesi dopo è proprio lui a mettere la firma: segna dopo nove minuti contro la Juventus e conquista insieme alla squadra la vittoria.

Determinazione, ritmo e importanza nelle partite: sono queste le sue qualità

Già alla Ravenna Top Cup aveva dimostrato il suo talento. Era entrato nella competizione negli ultimi venti minuti della partita, portandosi a casa il premio di miglior giocatore del Torneo. Le sue caratteristiche sono il baricentro basso, la tecnica nello stretto, accelerazione e capacità di creare superiorità.

Durante il suo percorso calcistico ha vestito anche la maglia Azzurra. Nella collezione di trofei si inserisce anche l'Europeo conquistato con la Nazionale Under 17. La Lazio aveva già valutato il profilo del calciatore dopo la stagione dello Scudetto e dell'Europeo, un giovane che ha mostrato di saper creare vantaggi in più zone del campo e di non perdere lucidità nelle gare decisive e più importanti. Con i biancocelesti dovrà dimostrare di avere continuità e determinazione, la doppietta contro la Juventus dovrà essere proprio il livello da cui ripartire e continuare il suo percorso calcistico.

In arrivo anche il classe 2008, Cristian Bagordo

Oltre a Jacopo Landi, la Lazio guarda il profilo di Cristian Bagordo per arricchire la rosa giovanile. Il classe 2008 è reduce da una stagione positiva con la maglia Azzurra. Un doppio colpo per il vivaio biancoceleste.

L'ex Lazio, Daniele Parente, è vicino all'Ascoli

Come riportato sempre dalla Gazzetta Regionale, il classe 2009, Daniele Parente, è molto vicino a vestire la maglia bianconera. Il difensore centrale, ex Lazio, si è affermato al Latina diventando uno dei punti centrali della squadra guidata da Simone Ciciotti. Il Latina stesso avrebbe voluto tenere il giovane, che però sembra essere molto interessato al progetto offerto dall'Ascoli. Il legame tra il club ascolano e quello biancoceleste è molto positivo, proprio domenica le Prime squadre si sono incontrate in un'amichevole estiva. La tifoseria bianconera è stata vicino alla protesta dei tifosi laziali, presentando uno striscione: “La maglia appartiene al suo popolo… avanti laziali fino alla libertà! ”.

Lascia la Lazio l'attaccante Marco Aurelio Conti, classe 2012

Dopo una stagione segnata da 21 gol, l'attaccante biancoceleste firma con il Como, il club lombardo ha battuto la concorrenza della Fiorentina che era ad un passo dal chiudere l'operazione. I suoi numeri lo hanno portato in cima alla classifica della Lazio: primo per gol segnati, reti nel primo tempo e nella ripresa. Ha subito mostrato le sue doti all'esordio contro l'Ascoli, lasciando la firma con una tripletta nel primo tempo. Il baby talento della Lazio, dopo ventuno gol in Under 14 Pro, ventisei complessivi nelle competizioni, quattro reti in tre derby contro la Roma, lascia il club biancoceleste, il suo percorso continuerà con il club lombardo.