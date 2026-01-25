Calciomercato Lazio, un giocatore biancoceleste pronto a trasferirsi in prestito alla Reggiana

La Lazio Primavera perde uno dei suoi pilastri. Pietro Pinelli, uno dei leader del centrocampo di Punzi, è infatti vicino a lasciare i biancocelesti in prestito per farsi le ossa in Serie B. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, il classe 2006 andrà a titolo temporaneo alla Reggiana, compiendo il percorso inverso di Edoardo Motta, pronto a diventare nuovo portiere della Lazio.

(Photo by Paolo Bruno/Getty Images)

Il prestito di Pietro Pinelli alla Reggiana

Pietro Pinelli, dopo aver fatto bene nel settore giovanile della Lazio, si appresta a compiere un passo importante nella sua carriera. Il centrocampista avrà così l’opportunità di giocare regolarmente, accumulando esperienza e affinandosi per il futuro. La Lazio ha scelto la Reggiana come destinazione ideale, dove il ragazzo potrà trovare spazio e continuare a svilupparsi.

Nel contesto di questi movimenti, c’è anche la notizia di Edoardo Motta, classe 2005, che sta per fare il percorso opposto a quello di Pinelli. Il ragazzo, infatti, è pronto a diventare il nuovo portiere della Lazio, completando il cerchio dei trasferimenti e aggiungendo un altro giovane talento alla rosa biancoceleste.