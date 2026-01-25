Calciomercato Lazio, un giocatore biancoceleste pronto a trasferirsi in prestito alla Reggiana
La Lazio ha deciso di mandare in prestito Pietro Pinelli, giovane centrocampista classe 2006, alla Reggiana
La Lazio Primavera perde uno dei suoi pilastri. Pietro Pinelli, uno dei leader del centrocampo di Punzi, è infatti vicino a lasciare i biancocelesti in prestito per farsi le ossa in Serie B. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, il classe 2006 andrà a titolo temporaneo alla Reggiana, compiendo il percorso inverso di Edoardo Motta, pronto a diventare nuovo portiere della Lazio.
Il prestito di Pietro Pinelli alla Reggiana
Pietro Pinelli, dopo aver fatto bene nel settore giovanile della Lazio, si appresta a compiere un passo importante nella sua carriera. Il centrocampista avrà così l’opportunità di giocare regolarmente, accumulando esperienza e affinandosi per il futuro. La Lazio ha scelto la Reggiana come destinazione ideale, dove il ragazzo potrà trovare spazio e continuare a svilupparsi.
Motta e Pinelli: un gioco di prestiti
Nel contesto di questi movimenti, c’è anche la notizia di Edoardo Motta, classe 2005, che sta per fare il percorso opposto a quello di Pinelli. Il ragazzo, infatti, è pronto a diventare il nuovo portiere della Lazio, completando il cerchio dei trasferimenti e aggiungendo un altro giovane talento alla rosa biancoceleste.