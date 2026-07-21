Anthony Taylor si ritira: addio all'arbitro della contestata finale Roma-Siviglia

Anthony Taylor si ritira: addio all'arbitro della contestata finale tra Roma e Siviglia



Anthony Taylor ha annunciato il ritiro dall'attività arbitrale, chiudendo una carriera ai massimi livelli del calcio internazionale. L'arbitro inglese lascia dopo aver diretto l'ultima gara nel Mondiale 2026, la sfida tra Spagna e Portogallo, voltando definitivamente pagina dopo anni vissuti tra grandi palcoscenici e forti pressioni.

Il suo nome resterà inevitabilmente legato anche alla finale di Europa League 2023 tra Roma e Siviglia, una partita che generò infinite polemiche e un durissimo confronto con José Mourinho.

Una carriera lunga oltre 600 partite

Taylor conclude il proprio percorso dopo 668 partite nel calcio professionistico inglese. In 16 stagioni di Premier League ha arbitrato 432 incontri, dirigendo anche finali delle principali coppe nazionali.

Sul piano internazionale è stato arbitro FIFA per 14 anni, collezionando 163 partite. Nel suo curriculum figurano gli Europei del 2020 e del 2024, i Mondiali del 2022 e del 2026, oltre ai Mondiali per Club del 2022 e del 2025.

Nel messaggio d'addio ha voluto ringraziare chi lo ha accompagnato durante la carriera.

"Desidero esprimere la mia più profonda gratitudine ai miei due assistenti Gary e Adam e a tutti coloro che fanno parte di questo mondo. Soprattutto, desidero ringraziare la mia famiglia e i miei amici per il loro supporto durante gli immensi sacrifici che questa carriera ha richiesto."