Esclusiva| Seltsam: "Sarri è l'unica strada per risognare. Cosa manca al club? La lazialità"

Lorenzo Giovanniello, in arte Seltsam, sta facendo molto parlare di sé, la sua canzone Mille Risse suona tra gli spalti dello stadio Olimpico, la prima volta in occasione dell'intervallo di Lazio-Torino nella stagione 2024/2025. Riguardo l'incontro delle aquile a casa del Genoa, in programma lunedì 29 settembre alle ore 20:45, e della situazione attuale che sta vivendo la Lazio, il cantante ha rilasciato delle dichiarazioni ai taccuini di LazioPress.

Papà è della Lazio e si sa, si tifa sempre la squadra di tuo papà. Prima partita allo stadio è stata Lazio-Olympiakos, Coppa dei Campioni 2007, usciamo dallo stadio e mi prende in braccio Pandev. Da lì mi prende una fissazione per Goran Pandev, tipo che quando segnava Rocchi e non segnava Pandev rosicavo, poi è stato sostituito da Mauro Matías Zàrate che è stato il primo giocatore fenomenale che abbiamo avuto o che almeno di cui io ne abbia memoria.

La fede laziale nasce con papà poi si sviluppa piano piano negli anni, penso che sia una delle fedi, la mia e quella dei ragazzi della mia generazione, più veritiera perché capisco che ci sono tantissimi laziali che tra l'80 e il 90 si sono fatti la Serie B, però pure noi classe 2000/2001/ 2002 abbiamo rischiato la Serie B due o tre volte. Adesso hai una squadra che ti può permettere di non pensare alla serie B, prima mi ricordo una difesa con Trobiani, Siviglia, Manfredini, Mudingayi, Ledesma, era pesante prima. Adesso ci si lamenta di Castellanos ma io ho cominciato a tifare che le due scelte per fare le punte erano Tare e Mutarelli.