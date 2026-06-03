Isaksen ha deciso: si opererà per la pubalgia nei prossimi giorni

Gustav Isaksen è il quarto caso di pubalgia in casa Lazio. Come Zaccagni, Rovella e Cataldi, anche il danese ha scelto di risolvere definitamente il problema e sottoporsi all'operazione. Stando a quanto raccolto da Il Messaggero, nei prossimi giorni è in programma l'intervento per consentirgli di farsi trovare pronto in vista del ritiro del prossimo 13 luglio a Formello.

Al momento Isaksen sta valutando dove operarsi, anche se la Lazio preferirebbe che l'intervento venisse effettuato nella Capitale. Zaccagni e Rovella sono rimasti in Italia, mentre Cataldi ha scelto Barcellona.