Isaksen ha deciso: si opererà per la pubalgia nei prossimi giorni

Ginevra Sforza /
Photo by Marco Rosi - SS Lazio/Getty Images via Onefootball
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Gustav Isaksen è il quarto caso di pubalgia in casa Lazio. Come Zaccagni, Rovella e Cataldi, anche il danese ha scelto di risolvere definitamente il problema e sottoporsi all'operazione. Stando a quanto raccolto da Il Messaggero, nei prossimi giorni è in programma l'intervento per consentirgli di farsi trovare pronto in vista del ritiro del prossimo 13 luglio a Formello. 

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Al momento Isaksen sta valutando dove operarsi, anche se la Lazio preferirebbe che l'intervento venisse effettuato nella Capitale. Zaccagni e Rovella sono rimasti in Italia, mentre Cataldi ha scelto Barcellona.

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