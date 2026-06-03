Gattuso chiede un centravanti: due nomi per l'attacco biancoceleste

Tra le prime richieste del nuovo tecnico della Lazio Gattuso ci sarebbero un terzino destro, un esterno offensivo e un centravanti. Secondo quanto riferito dal Corriere dello Sport, al momento sarebbero due i nomi finiti sui taccuini del club biancoceleste come possibili centravanti: Sebastiano Esposito del Cagliari e Bamba Dieng del Lorient.

Le valutazioni

La valutazione dell'attaccante rossoblù si aggira intorno ai 10 milioni di euro. Diverso il discorso per il senegalese: il suo arrivo non richiederebbe il pagamento del cartellino, visto che il classe 2000 si svincolerà a parametro zero a giugno.