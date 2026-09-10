Verso Lazio-Milan, sorride Amorim: un recupero importante per sabato
Buone notizie per Amorim: il difensore è tornato in gruppo e può essere convocato per la sfida dell’Olimpico.
Lazio-Milan, buone notizie per Amorim prima dell’Olimpico
Arrivano buone notizie per il Milan e per Amorim in vista della trasferta contro la Lazio, in programma sabato alle 18 allo Stadio Olimpico.
Matteo Gabbia ha smaltito l’infiammazione alla caviglia che lo aveva costretto a saltare la trasferta di Torino contro la Juventus. Un recupero importante per i rossoneri a pochi giorni dalla sfida contro i biancocelesti.
Secondo quanto riportato da SportMediaset, nella mattinata il difensore è infatti tornato ad allenarsi insieme al resto del gruppo.
Gabbia verso la convocazione per Lazio-Milan
Le condizioni del giocatore rappresentano dunque una novità positiva per il Milan in avvicinamento alla gara dell’Olimpico.
Dopo aver superato il problema alla caviglia, Gabbia potrà essere convocato per Lazio-Milan, mettendosi nuovamente a disposizione di Amorim per la sfida di sabato alle 18.