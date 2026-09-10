Ciro Immobile torna in Nazionale: Malagò gli affida un nuovo ruolo in azzurro. "Grandissima Emozione"

Una grande novità accompagna la Nazionale Under 16. Ciro Immobile torna infatti in azzurro con un incarico completamente diverso rispetto al passato. L’ex attaccante sarà il capo delegazione della selezione allenata da Giovanni Costantino, una scelta fortemente voluta dal presidente della FIGC Giovanni Malagò, secondo quanto riportato dalla fonte.

Classe 1990, campione d’Europa nel 2021 con la Nazionale maggiore dell’attuale CT Roberto Mancini, Immobile ha lasciato il calcio giocato il mese scorso. Lo ha fatto dopo una carriera chiusa con numeri importanti: 306 gol in 601 presenze complessive.

Per l’ex centravanti inizia quindi una nuova esperienza nel mondo del calcio. E lo farà ancora con la maglia azzurra, mettendo il proprio bagaglio di esperienza a disposizione dei più giovani.

Ciro Immobile capo delegazione dell’Italia Under 16

La presenza di Immobile come capo delegazione rappresenta qualcosa che va oltre il semplice incarico istituzionale. Al fianco dei ragazzi ci sarà un calciatore che ha vissuto in prima persona grandi competizioni, attraversando vittorie e momenti complicati.

Un patrimonio di esperienza che può diventare prezioso nel percorso di crescita dei giovani azzurri. A quell’età, infatti, non si costruisce soltanto il calciatore, ma soprattutto la persona.

Esperienza, professionalità, capacità di gestire la pressione, rispetto delle regole e passione per la maglia azzurra sono aspetti difficili da apprendere sui libri. Una figura come quella di Immobile potrà trasmetterli quotidianamente, attraverso l’esempio prima ancora che con le parole.

«È arrivato il momento di restituire al calcio qualcosa di quello che mi ha dato in tanti anni di carriera – dichiara l’ex bomber azzurro, autore di 17 reti in 57 presenze con la Nazionale A –; farlo con i ragazzi rappresenta per me una grande opportunità: quella di rimettermi in gioco e, soprattutto, di trasmettere loro ciò che ho imparato dentro e fuori dal campo».

Immobile ha poi sottolineato il valore che può assumere l'esperienza quando viene condivisa con le nuove generazioni: «Credo che l’esperienza abbia valore soprattutto quando può essere messa a disposizione di chi sta percorrendo i primi passi del proprio percorso in azzurro. Ringrazio il presidente Malagò per questa opportunità: tornare a Coverciano sarà per me un’emozione grandissima».

Malagò spiega la scelta di Immobile per la Nazionale

A spiegare la decisione è stato anche il presidente della FIGC, Giovanni Malagò, secondo quanto riportato dalla fonte.

«Affidare a Ciro Immobile il ruolo di capo delegazione dell’Under 16 significa mettere al fianco dei nostri ragazzi un esempio autentico di cosa voglia dire indossare la maglia azzurra, non parliamo solo di un campione d’Europa, ma di un professionista che ha unito talento, serietà e rispetto delle regole».

Il presidente ha quindi evidenziato soprattutto l'importanza della crescita personale dei giovani calciatori: «A quest’età si cresce come calciatori e come persone: sono certo che Ciro saprà trasmettere ai ragazzi, con il suo esempio quotidiano, i valori e la responsabilità che comporta rappresentare l’Italia».

Per Ciro Immobile si apre così un nuovo capitolo, a poche settimane dall’addio al calcio giocato. Questa volta non dovrà segnare gol, ma mettere l’esperienza accumulata durante la sua carriera al servizio dei ragazzi che stanno iniziando il proprio percorso con la maglia azzurra.