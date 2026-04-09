L’Aston Villa batte un ottimo Bologna con due gol di scarto

Questa sera si sono concluse le gare d’andata dei quarti finale di Europa League, l’unica italiana rimasta nella competizione europea è proprio il Bologna.

Europa League, Bologna-Aston Villa

È la squadra di casa a fare la partita nel primo tempo: nel giro di qualche minuto viene annullato un gol a Castro e Ferguson colpisce una traversa clamorosa. L’Aston Villa però punisce i felsinei proprio nel recupero del primo tempo: Ravaglia sbaglia l’uscita e, dagli sviluppi di un calcio d’angolo, Konsa insacca in rete di testa. Ad inizio ripresa, gli inglesi raddoppiano con Watkins che sfrutta un grave errore di Heggem. Nel finale della partita si riaccende il Bologna con Rowe che trova un grandissimo gol. L’Aston Villa però ritrova il doppio vantaggio nell’ultima azione della partita: sugli sviluppi di un calcio d’angolo, Watkins si ritrova la palla tra i piedi e la butta dentro. Risultato pesante per il Bologna in vista della gara di ritorno, saranno due i gol da recuperare: da sottolineare la grandissima prestazione di Rowe che ha causato diversi grattacapi alla difesa di Emery.