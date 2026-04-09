Conference League, il Crystal Palace stravince sulla Fiorentina e vede la semifinale
La squadra di Vanoli vede allontanarsi l’obbiettivo Conference League dopo la partita di questa sera
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Insieme all’Europa League questa sera si è giocata anche la Conference League con quattro partite in programma. La Fiorentina di Vanoli è andata a far visita al Crystal Palace: sconfitta pesante per i viola che vedono sfumarsi l’obbiettivo Conference League.
Conference League, Crystal Palace-Fiorentina
Prestazione molto negativa della Fiorentina in terra Inglese: i padroni di casa chiudono il primo tempo con il doppio vantaggio grazie alle reti di Mateta e Mitchell. Il gol del 3-0 di Sarr arrivato nel finale complica molto i piani della Fiorentina in vista della gara di ritorno che si disputerà tra una settimana.