Protesta Lazio, Gualtieri su Rocca: "Credo sia giusto rapportarsi con i cittadini, anche se..."

La protesta dei tifosi laziali contro la gestione Lotito ha coinvolto anche la politica romana, in particolare la stessa Regione Lazio. Il presidente della Regione, Francesco Rocca, noto tifoso biancoceleste, ha partecipato attivamente nel corso della manifestazione organizzata dalla tifoseria laziale, rilasciando anche alcune dichiarazioni che non sono passate inosservate. Proprio sull'intervento di Rocca è intervenuto anche il Sindaco Roberto Gualtieri. Di seguito le dichiarazioni del primo cittadino riportate da La Repubblica.

Gualtieri su Rocca