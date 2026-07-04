La conferenza stampa di presentazione di Gattuso: ecco quando è prevista

Il nuovo ciclo guidato da Gennaro Gattuso è pronto a partire. Il 13 luglio la Lazio darà ufficialmente il via alla preparazione estiva, preceduta dalle consuete visite mediche e il raduno.

La conferenza stampa di presentazione

In attesa dell'inizio del ritiro estivo, l'avventura del nuovo tecnico biancoceleste sta entrando ufficialmente nel vivo: come riportato da Il Messaggero, a metà della prossima settimana è prevista la conferenza stampa di presentazione, in cui il nuovo allenatore potrà fare chiarezza sulle motivazioni che lo hanno portato a scegliere il club biancoceleste e rispondere alle domande dei giornalisti presenti.