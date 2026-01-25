Scontri sull’A1 tra tifosi di Lazio e Napoli



Il contatto in autostrada

Notte complicata sull’autostrada A1, dove si sono verificati scontri tra tifosi della Lazio e del Napoli. I supporter partenopei erano diretti a Torino, mentre quelli biancocelesti rientravano dalla trasferta di Lecce. Il contatto sarebbe avvenuto lungo la carreggiata nord, all’altezza di Frosinone, con la circolazione rimasta bloccata per alcuni minuti.



Intervento delle forze dell’ordine



Sul posto sono intervenute la polizia e la polizia stradale per riportare la situazione sotto controllo. I partecipanti, molti dei quali con il volto coperto, si sono affrontati con mazze e bastoni, successivamente sequestrati. Secondo le prime ricostruzioni, circa 80 tifosi biancocelesti sarebbero stati identificati al casello di Monte Porzio Catone, mentre proseguono gli accertamenti per chiarire le responsabilità dei disordini.