Orario anticipato per l'amichevole Lazio-Avellino

Lazio-Avellino si giocherà alle 9:30

Dopo le prime due amichevoli, contro la Primavera e la Flaminia Civita Castellana, la Lazio affronterà la terza amichevole precampionato in programma sabato 1 agosto contro l'Avellino.

Il match si giocherà a porte chiuse presso il Training Center di Formello. L'appuntamento era in programma alle ore 11:00, tuttavia, come comunicato ufficialmente dalla Lazio, l'orario dell'amichevole è stato anticipato: si giocherà alle 9:30.

I prossimi match

È il terzo test per la squadra del mister Gattuso. Le prossime sfide saranno contro l'Ascoli, l'Ostia Mare e il Frosinone. Poi la squadra sarà impegnata nei trentaduesimi di Coppa Italia contro il Mantova, partita che si giocherà il 16 agosto prima dell'inizio del Campionato di Serie A.

La prima amichevole in trasferta sarà quindi ad Ascoli, i tifosi laziali hanno mostrato ancora una volta un grande atto d'amore, il settore ospiti è stato polverizzato in pochi minuti, sono stati strappati in totale 565 biglietti. Ma non sarà l'unico settore biancoceleste, i tifosi occuperanno i posti anche della Tribuna Mazzone. Una vera e propria ondata biancoceleste: 2.000 tifosi pronti ad invadere lo Stadio Del Duca, a sostegno dei propri colori, della passione e dell'Amore per la Lazio.