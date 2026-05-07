Biglia: "Ho amato davvero la maglia della Lazio ma sono passato da traditore..."

Lucas Biglia, ex centrocampista del club biancoceleste, ha rilasciato una lunga intervista a Gianluca Di Marzio, durante la quale ha ripercorso il momento del suo addio alla Lazio

Il calcio è vita. È stato un sogno da raggiungere, emozioni da vivere. Dal campo sono passato alla panchina. Ora, dopo i mesi all'Anderlecht, voglio iniziare la mia carriera da primo allenatore. Il mio non è stato un viaggio facile. Ho conosciuto le ombre e il peso del malessere e della sofferenza. Ho convissuto con responsabilità e ferite. Ma mi hanno reso l'uomo che sono oggi.

Mia moglie e i miei figli mi hanno salvato. Allegra, Alessio e Agata sono nati in tre momemti complicati della mia vita. Mi hanno dato la forza per andare avanti e rimanere in piedi. La mia vita è cambiata quando papà se n'è andato. Quando è morto, per me nulla aveva più senso. Ho cercato di prendermi cura degli altri, non pensando a me: dentro, però, mi stavo distruggendo. Quella fiamma la porto nella mia carriera da allenatore. Cerco una squadra che mi dia fiducia e crea nelle mie idee. Il mio viaggio con il calcio continua. C’è una nuova pagina da scrivere. Alla Lazio ho passato i miei anni migliori. La finale Mondiale persa è un rimpianto. Al calcio non ho mai detto addio, è stato lui a dirlo a me. Avevo ancora la fiamma accesa.