Gattuso: "Complimenti ai ragazzi per la mentalità..."

Il tecnico della Lazio, Gennaro Gattuso, è intervenuto post partita ai microfoni di Dazn.

Abbiamo fatto una buona partita, potevamo fare meglio per non rimanere in dieci, siamo stati un po' ingenui. Complimenti ai ragazzi per la mentalità, non dobbiamo uscire dalla partita che non finisce mai. Vittoria sofferta, ma anche meritata, loro son fastidiosi, noi siamo stati bravi.

4-3-3, 4-2-3-1... i numeri lasciano il tempo che trovano. Vogliamo andare sui riferimenti, vogliamo fare qualcosa di diveso rispetto all'anno scorso. Albert può giocare ovunque, vogliamo portare più uomini possibili in attacco. Frattesi è arrivato pochi giorni fa, lo abbiamo provato in tutti i ruoli, è un giocatore dinamico e può farli tutti.