Pedullà: "Contatti recenti tra la Lazio e Gattuso. L'ex CT in lizza insieme a…"

Come riportato da Alfredo Pedullà, la Lazio si sta muovendo per cercare un sostituto di Sarri e ci sono stati dei contatti recenti con Gennaro Gattuso

Beniamino Civitelli /
Gennaro Gattuso
Fraioli

Questa sera sarà con ogni probabilità l'ultima partita da allenatore della Lazio di Maurizio Sarri, che il prossimo anno dovrebbe andare a Bergamo per allenare l'Atalanta. 

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La Lazio contatta Gattuso per il dopo Sarri

Gennaro Gattuso
Fraioli

Come riportato da Alfredo Pedullà, la Lazio si sta muovendo per cercare un sostituto di Sarri e ci sono stati dei contatti recenti con Gennaro Gattuso. L'ex CT della Nazionale, sempre secondo quanto raccolto da Alfredo Pedullà, resta in lizza per la panchina biancoceleste insieme a Palladino e Pisacane.

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