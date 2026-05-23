Pedullà: "Contatti recenti tra la Lazio e Gattuso. L'ex CT in lizza insieme a…"
Come riportato da Alfredo Pedullà, la Lazio si sta muovendo per cercare un sostituto di Sarri e ci sono stati dei contatti recenti con Gennaro Gattuso
Fraioli
Questa sera sarà con ogni probabilità l'ultima partita da allenatore della Lazio di Maurizio Sarri, che il prossimo anno dovrebbe andare a Bergamo per allenare l'Atalanta.
La Lazio contatta Gattuso per il dopo Sarri
Come riportato da Alfredo Pedullà, la Lazio si sta muovendo per cercare un sostituto di Sarri e ci sono stati dei contatti recenti con Gennaro Gattuso. L'ex CT della Nazionale, sempre secondo quanto raccolto da Alfredo Pedullà, resta in lizza per la panchina biancoceleste insieme a Palladino e Pisacane.