Lazio, i tifosi si danno appuntamento a Formello: ecco cosa faranno sabato
L’iniziativa lanciata da Matchday Lazio: appuntamento sabato alle 15 per accompagnare il pullman fino a Ponte Milvio.
Lazio, i tifosi organizzano un raduno davanti a Formello
Una nuova iniziativa dei tifosi della Lazio in vista della partita. Tramite l’account Instagram di Matchday Lazio è stato organizzato un raduno davanti ai cancelli di Formello per manifestare il proprio sostegno alla squadra e al mister.
Secondo quanto riportato da Matchday Lazio, l’appuntamento è fissato per sabato alle ore 15:00 davanti al cancello del centro sportivo biancoceleste. L’obiettivo è accompagnare con moto e scooter il pullman della Lazio dal campo di allenamento fino a Ponte Milvio.
Da lì, come spiegato nel messaggio diffuso sui social, ogni tifoso tornerà poi a seguire la partita a casa oppure in un pub insieme agli altri sostenitori biancocelesti.
Contestazione e sostegno alla Lazio: il messaggio dei tifosi
Nel messaggio pubblicato da Matchday Lazio viene ribadita la volontà di continuare a sostenere la squadra e il mister, pur portando avanti la contestazione e rimanendo lontani dall’Olimpico.
"Per far sentire il nostro supporto alla squadra ed al mister diamo appuntamento a tutti i Laziali al cancello di formello sabato alle ore 15:00 per accompagnare con moto e scooter il pullman della squadra dal campo di allenamento fino a ponte Milvio da lì poi ognuno di noi tornerà a vedere la partita ad un pub o a casa con gli altri fratelli Laziali.
La contestazione continua, come continua il nostro supporto alla squadra ed al mister lontani dall’olimpico.
Avanti laziali!"