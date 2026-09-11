Lazio, i tifosi si danno appuntamento a Formello: ecco cosa faranno sabato

Lazio, i tifosi organizzano un raduno davanti a Formello

Una nuova iniziativa dei tifosi della Lazio in vista della partita. Tramite l’account Instagram di Matchday Lazio è stato organizzato un raduno davanti ai cancelli di Formello per manifestare il proprio sostegno alla squadra e al mister.

Secondo quanto riportato da Matchday Lazio, l’appuntamento è fissato per sabato alle ore 15:00 davanti al cancello del centro sportivo biancoceleste. L’obiettivo è accompagnare con moto e scooter il pullman della Lazio dal campo di allenamento fino a Ponte Milvio.

Da lì, come spiegato nel messaggio diffuso sui social, ogni tifoso tornerà poi a seguire la partita a casa oppure in un pub insieme agli altri sostenitori biancocelesti.

Contestazione e sostegno alla Lazio: il messaggio dei tifosi

Nel messaggio pubblicato da Matchday Lazio viene ribadita la volontà di continuare a sostenere la squadra e il mister, pur portando avanti la contestazione e rimanendo lontani dall’Olimpico.

"Per far sentire il nostro supporto alla squadra ed al mister diamo appuntamento a tutti i Laziali al cancello di formello sabato alle ore 15:00 per accompagnare con moto e scooter il pullman della squadra dal campo di allenamento fino a ponte Milvio da lì poi ognuno di noi tornerà a vedere la partita ad un pub o a casa con gli altri fratelli Laziali.

La contestazione continua, come continua il nostro supporto alla squadra ed al mister lontani dall’olimpico.

Avanti laziali!"