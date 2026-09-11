Date e orari della Serie A Women, si parte con Lazio-Parma
Per la prima giornata, l'avversario della Lazio sarà il Parma
Serie A Women - Via onefootball (Photo by Emmanuele Ciancaglini/Getty Images)
Con chi gioca la Lazio
Inizierà sabato 26 settembre la Serie A Women Athora 2026/2027. Per la prima giornata, l'avversario della Lazio sarà il Parma, il match è fissato per sabato 26 settembre alle ore 15.
Date e orari della prima giornata
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Sabato 26 settembre
- Ore 12.30: Juventus-Napoli Women
- Ore 15: Lazio-Parma
- Ore 18: Como 1907-Milan
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Domenica 27 settembre
- Ore 12.30: Ternana Women-Como Women
- Ore 13: Inter-Fiorentina
- Ore 15: Sassuolo-roma