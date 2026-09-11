Date e orari della Serie A Women, si parte con Lazio-Parma

Per la prima giornata, l'avversario della Lazio sarà il Parma

Alisia Cerqua /
Serie A Women - Via onefootball (Photo by Emmanuele Ciancaglini/Getty Images)
Serie A Women - Via onefootball (Photo by Emmanuele Ciancaglini/Getty Images)

Con chi gioca la Lazio 

Inizierà sabato 26 settembre la Serie A Women Athora 2026/2027. Per la prima giornata, l'avversario della Lazio sarà il Parma, il match è fissato per sabato 26 settembre alle ore 15.

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Date e orari della prima giornata

  • Sabato 26 settembre
    - Ore 12.30: Juventus-Napoli Women
    - Ore 15: Lazio-Parma 
    - Ore 18: Como 1907-Milan 
  • Domenica 27 settembre
    - Ore 12.30: Ternana Women-Como Women 
    - Ore 13: Inter-Fiorentina 
    - Ore 15: Sassuolo-roma 
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